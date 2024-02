Avengers, la morte di Visione fu improvvisata da Paul Bettany ed Elizabeth Olsen

Visione tornerà nell'MCU ma dimenticare la sua morte in Infinity War è ancora dura: il gesto di Thanos, però, non ne ha segnato il completo addio al personaggio per Paul Bettany poi "resuscitato" in WandaVision.

Tuttavia, il percorso di Visione dopo il finale della serie con Elizabeth Olsen ha gettato nuovi interrogativi e nell'attesa di scoprire quale sarà il destino dell'androide facciamo un passo indietro nel passato con un piccolo aneddoto proprio sulla morte di Visione in Infinity War: "Nessuno di noi sapeva se sarebbe morto - ha detto lo stesso Bettany a Collider - "ci hanno mostrato una sorta di anteprima e abbiamo capito che la scena non avrebbe funzionato come l'avevamo pensato originalmente". Nei piani iniziali di Infinity War, dunque, non era prevista la morte del personaggio fino a quando i registi, Joe e Anthony Russo hanno chiesto a Bettany ed Elizabeth Olsen di improvvisare la morte di Visione: "Ci siamo così rilassati l'uno con l'altro - ha spiegato l'attore - non so come avrebbe funzionato altrimenti, perché entrambi ci fidiamo davvero l'uno dell'altro e, in qualche modo, abbiamo ottenuto una scena vincente".

E così è stato: la morte di Visione è tra le scene più toccanti di Infinity War ma Paul Bettany ha spazzato via la tristezza riprendendo il ruolo dell'androide in WandaVision ma non solo: il ritorno di Visione potrebbe essere imminente perché pare che Vision Quest abbia già una data di uscita!