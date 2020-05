Avengers: quali sono i migliori film del Marvel Cinematic Universe?

In attesa di novità sulla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, il cui calendario delle uscite ha subito da poco diversi importanti cambiamenti, ripercorriamo insieme i 12 anni del franchise con una classifica dei migliori film dell'Infinity Saga.

Per scoprire le nostre scelte sui migliori capitoli del MCU

Per quanto riguarda il futuro, la tanto attesa Fase 4 sarà inaugurata (pandemia permettendo) il prossimo il prossimo 6 novembre da Black Widow, primo stand-alone con protagonista la Natasha Romanoff di Scarlett Johansson. A seguire due pellicole attese e ancora avvolte in parte nel mistero come Gli Eterni e Shang-Chi, mentre nel 2022 sarà il turno dei nuovi capitoli di Doctor Strange e Thor.

mentre nel 2022 sarà il turno dei nuovi capitoli di Doctor Strange e Thor.