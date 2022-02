Avengers, e se Matthew McConaughey fosse stato Thanos? L'esilarante video

Su internet se ne vedono davvero di cotte e di crude, e ormai non ci vuol nulla affinché un post o un video diventino virali. E un tale status è stato acquisito anche da questa imitazione di Matthew McConaughey durante il provino per Thanos...

Sì, avete capito bene.

Non si sa perché, non si sa come, ma a qualcuno è venuto in mente di chiedere all'utente di TikTok conajam_ di dilettarsi nell'imitazione dell'attore Premio Oscar Matthew McConaughey, dandogli però una coordinata piuttosto specifica: come si sarebbe comportato l'attore nei panni del big villain del MCU Thanos?

E così, dopo qualche giro sul subreddit Marvel, il video di conajam (che trovate anche in calce alla notizia) è stato visto da tantissimi utenti e fan Marvel, e ora è sulla bocca di tutti.

E voi, che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere un attore come Matthew McConaughey contro gli Avengers? Fateci sapere nei commenti.

Intanto, a proposito di What If... vari, vi ricordiamo che in Doctor Strange in the Multiverse of Madness si vocifera possa fare la comparsa anche l'Iron Man di Tom Cruise, oltre a un'altra serie di incredibili camei. Ma sarà davvero così? Difficile dirlo, e per appurarlo non ci resta che attendere l'uscita del film a maggio 2022.