Avengers, i mancati auguri di Don Cheadle a Chris Evans nel giorno del suo compleanno

Chris Evans ha compiuto 39 anni e alla star sono pervenuti gli auguri di uno dei suoi colleghi Avengers, Mark Ruffalo. Tuttavia sembra che gli altri compagni di set MCU si fossero dimenticati di augurare buon compleanno all'attore (quantomeno, pubblicamente). E da un tag di un follower è arrivata la scherzosa risposta di Don Cheadle.

"Tanti auguri Chris Evans! Ti auguro il meglio per oggi, fratello!" ha scritto Ruffalo su Twitter. Al successivo tag di un fan, Don Cheadle ha risposto in maniera ironica:"Chi è Chris Evans?" ha scritto l'interprete di War Machine, provocando la divertita risposta di Cap.



"Sai, quel tipo che ha fatto quella roba. Non è niente di che, non ti fare troppi problemi" ha scritto Evans in risposta al collega.

L'attore ha ringraziato in seguito tutti i fan che hanno avuto un pensiero per lui nel giorno del suo trentanovesimo compleanno. Captain America ha spiegato i segreti del successo dell'MCU, secondo il suo parere, a distanza di diversi anni dall'inizio del franchise.

L'ultimo progetto di Chris Evans è la miniserie In difesa di Jacob, in programma su Apple TV+, e basata sull'omonimo romanzo di William Landay.

Lo show include interpreti del calibro di Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones e Pablo Schreiber.

