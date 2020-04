Avengers, il look originale di Teschio Rosso era a dir poco terrificante

Una delle più grandi sorprese di Avengers: Infinity War, da molti considerato il massimo raggiungimento dei Marvel Studios in termini di scala e portata, è stato il ritorno di Teschio Rosso.

Apparso originariamente agli albori della Infinity Saga come villain di Captain America: Il Primo Vendicatore, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il personaggio è tornato a sorpresa nel film dei fratelli Anthony e Joe Russo come custode della Gemma dell'Anima, nascosta sul pianeta Vormir.

Con una spiegazione quasi da contrappasso dantesco, il pubblico viene informato che il Teschio Rosso è stato condannato su quel pianeta a causa della cupidigia dimostrata in vita, che aveva consacrato alla ricerca del Tesseract (ovvero la Gemma dello Spazio). Il look orinale pensato per il suo ritorno sulle scene però era a dir poco terrificante: potete gustarvelo negli art-work ufficiali pubblicati nelle scorse ore e che trovate come al solito nel post in calce all'articolo.

Quale look preferite fra questo alternativo mai utilizzato e quello visto nei due film Infinity War ed Endgame? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti. Inoltre, pensate che il Teschio Rosso avrà un futuro nel MCU anche senza Steve Rogers?

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Avengers: Infinity War e ad un saggio sulle tre migliori scene di Avengers: Endgame.