Avengers, Kevin Feige shock sui nuovi film: 'Non ci sono più, è il turno dei Thunderbolts'

Al fianco della valanga di annunci e trailer di Casa Marvel per i prossimi tasselli del MCU, era prevedibile che anche Kevin Feige facesse la sua apparizione sul palco del D23 per rispondere ad alcune domande cruciali che i fan si pongono da un po'. E nonostante i due nuovi film sugli Avengers annunciati, la risposta ha spiazzato tutti.

Tantissimi annunci, trailer e materiali promozionali vari si susseguono dal D23 di Disney. Ovviamente i panel più attesi erano quelli di LucasFilm e Marvel Studios. Per quanto riguarda la prima, è arrivata la triste conferma dell’addio di Harrison Ford a Indiana Jones, mentre i secondi hanno regalato aggiornamenti più felici. Proprio la seconda stagione di Loki ha guadagnato una new entry storica da Indiana Jones, mentre è stato mostrato il primo trailer esclusivo di Ironheart e molti altri titoli di sussidiarie hanno ottenuto trailer e aggiornamenti. Ne ricapitoleremo alcuni di seguito.

Ma uno dei momenti cruciali per il Marvel Cinematic Universe è stato un breve passaggio nel quale, di fatto, Kevin Feige ha confermato brevemente la fine del concetto stesso di Avengers. Certo, molti della formazione originale sono già morti o hanno appeso il mantello al chiodo, ma il team sarebbe comunque potuto rimanere in piedi con nuove reclute, soprattutto se ci sono due nuovi titoli – sia pure come ensemble generalissimi – a loro dedicati. Ora invece, Kevin Feige ha confermato: “No, non c’è più un’organizzazione come gli Avengers, ma adesso avremo i Thunderbolts, è il loro turno”.

Ovviamente non hanno solo riguardato eroi e superpoteri i numerosissimi annunci dal D23, soprattutto nel corso dei panel degli scorsi giorni dedicati alla fascia più giovanile: da un trailer esclusivo per Haunted Mansion al primo trailer ufficiale di National Treasure, dall’annuncio a sorpresa del nuovo musical Wish con Ariana DeBose fino alla prima serie longform Pixar con Win or Lose. Ma una delle sorprese più acclamate è stata la CGI rivoluzionaria di Avatar 2 nel nuovo trailer al D23.