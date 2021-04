Avengers: Katherine Langford era la figlia di Iron Man, perché la sua scena fu tagliata?

È ormai da tempo noto a tutti che in Avengers: Endgame avremmo dovuto assistere al debutto di Katherine Langford nel Marvel Cinematic Universe nei panni della Morgan Stark adulta: ma quali sono i motivi per cui la prima apparizione dell'ex-star di Thirteen Reasons Why è stata rinviata al futuro del franchise?

Per prima cosa cerchiamo di fare ordine: la scena in questione, visibile adesso su Disney+, avrebbe dovuto inserirsi negli attimi immediatamente successivi al sacrificio di Tony Stark, durante i quali Iron Man avrebbe dovuto incontrare, in un limbo in bilico tra la vita e la morte, una Morgan ormai cresciuta che l'avrebbe rassicurato sugli effetti del gesto appena compiuto per sconfiggere Thanos.

Una scena commovente e perfettamente in linea con quanto visto fino a quel momento: ma perché, allora, decidere di tagliarla? La spiegazione è molto semplice: per il pubblico la sequenza non funzionava. Durante i primi screening, infatti, la scena mandò leggermente in confusione gli spettatori, probabilmente a causa del fatto che, per forza di cose, nessuno avesse ancora avuto modo di legare con Morgan, vista fino ad allora soltanto nei panni dell'adorabile bambina del "Ti amo 3000".

Vi sarebbe piaciuto vedere la scena in questione nella theatrical cut di Avengers: Endgame? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, proprio la piccola Lexi Rabe ha fatto gli auguri al "papà" Robert Downey Jr.