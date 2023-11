Avengers, Kang non verrà cancellato: i nuovi aggiornamenti sono una prova

Michael Waldron scriverà la sceneggiatura di Avengers: The Kang Dynasty, riportando un minimo di certezza all’interno di Casa Marvel dopo che la pellicola aveva perso sceneggiatore e regista nell’arco di pochissimo tempo.

Secondo Daniel Ritchman, noto insider, la scelta di Waldron, già sceneggiatore della prima stagione di Loki e di Doctor Strange nel multiverso della follia, è la conferma quasi definitiva che Marvel non è assolutamente intenzionata ad abbandonare Avengers: The Kang dynasty e più in generale l’arco narrativo di Kang e Jonathan Majors. Rimangono ancora dei forti punti interrogativi attorno al film, dato che ancora Marvel non ha fatto trapelare nulla sulla scelta del futuro regista della pellicola dopo l’abbandono di Destin Daniel Cratton da Avengers: The Kang Dynasty.

In seguito alla notizia la reazione dei fan non si è fatta attendere, con molti utenti che sperano nel prosieguo della storia di Kang e ripongono fiducia nelle capacità di Majors: “Il passaggio a Destino non implica l'abbandono di Kang. Significa che avremo ancora più Kang, ma che passeremo a Destino entro Secret Wars.”, “Bene. Jonathan Majors è eccellente nel ruolo e sono entusiasta di vederlo al comando!”, “Jonathan Majors è così bravo. Sarebbe un peccato sprecare il suo ruolo”.

E voi cosa ne pensate di questa situazione? Preferite Kang al centro del futuro del MCU o un cambio di direzione deciso? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.