Avengers Kang Dynasty, il punto della situazione sul crossover Marvel

Dopo la pubblicazione degli ultimi aggiornamenti sulla saga di Avengers, e con Deadpool & Wolverine in uscita a luglio prossimo come unico film MCU del 2024, proviamo a fare il punto della situazione su Avengers: The Kang Dynasty, prossimo film crossover della saga.

Anzitutto dobbiamo ricordare che ogni cosa sembra indicare che il titolo Avengers: The Kang Dynasty è stato definitivamente abbandonato: attualmente il film è conosciuto in casa Marvel Studios e negli uffici della alte sfere Disney come 'Avengers 5', mentre indiscrezioni non confermate suggeriscono che alla fine Kevin Feige e compagnia potrebbero scegliere di intitolare il quinto e il sesto capitolo del franchise dei Vendicatori, che ricordiamo sono pensati per rappresentare il culmine della Saga del Multiverso, Avengers: Secret Wars: Parte 1 e Parte 2.

Per quanto riguarda i talenti coinvolti, sappiamo che inizialmente la sceneggiatura era stata assegnata a Jeff Loveness, ma dopo il fallimento di Ant-Man & The Wasp: Quantumania il progetto è passato sulla scrivania di Michael Waldron, sceneggiatore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, scelto per scrivere sia Avengers 5 che Avengers 6. Allo stesso modo, la regia era stata affidata in un primo momento a Destin Daniel Cretton, che però qualche mese fa ha lasciato il progetto per dedicarsi alla regia di Shang-Chi 2 e ad altri titoli Marvel non ancora annunciati. Attualmente la Marvel è alla ricerca di un regista a cui affidare il film, con le ultime indiscrezioni che hanno parlato di Jon Favreau o Ryan Coogler, volti noti del MCU in quanto già autori di Iron Man e Iron Man 2 e Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever.

Avengers 5 è attualmente previsto per l'1 maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars lo seguirà il 7 maggio 2027.

