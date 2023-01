Avengers: Kang Dynasty, quanti Kang ci saranno nel film Marvel?

La Marvel ha annunciato due nuovi film dedicati agli Avengers, che si aggiungono ai precedenti quattro: stiamo parlando di The Kang Dynasty e Secret Wars, in uscita rispettivamente il 2 maggio 2025 e il 1° maggio 2026.

Tuttavia, le indiscrezioni al riguardo sono pressoché nulle, e molti fan dell'MCU si chiedono quali scelte narrative verranno prese per i nuovi capitoli. Ciò vale soprattutto per Kang, supercriminale proveniente dal XXX secolo: quante versioni del Conquistatore saranno presenti nel prossimo film sugli Avengers?

La sua capacità di viaggiare nel tempo, unita ai frequenti spostamenti interdimensionali, ci suggeriscono che Kang apparirà sotto diverse forme, soprattutto considerando l'importanza crescente del multiverso all'interno del filone Marvel – come i recenti Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia dimostrano ampiamente. L'obiettivo dei Vendicatori di sconfiggere il nemico si fa perciò sempre più difficile: non a caso, l'attore Jonathan Major ritiene che Kang sarà influenzato da Iron Man di Robert Downey Jr.

Una versione del Conquistatore è già comparsa nella conclusione della serie televisiva Loki con il volto di Jonathan Majors, mentre un'altra sarà presente in AntMan and The Wasp: Quantumania, in uscita il prossimo 15 febbraio. La visione del film diretto da Peywon Reed ci permetterà di certo di raccogliere indizi sempre maggiori su quanto vedremo in Kang Dynasty.

Così ha dichiarato goodmobileeyes, utente Reddit: "Non sarebbe incredibile se tre squadre combattessero tre versioni alternative di Kang simultaneamente, senza che neanche lo sappiano?" Di certo l'umanoide dal volto blu sarà un osso duro a prescindere dai suoi contatti sul multiverso, e le sue azioni, per quanto parzialmente simili a quelle di Thanos, genereranno nuove complicazioni a cui spetterà ai Vendicatori rimediare. Questo e altri indizi ci lasciano ben sperare sulla qualità della pellicola, e ad avvalorare il pensiero è l'elogio di Marvel: Kang Dynasty da parte di Johnatan Majors