Avengers, Justice League e... Goku uniti contro il coronavirus in un nuovo video!

Chi di noi non ha mai sognato di vedere tutti i propri eroi preferiti unire le proprie forze per sconfiggere un nemico comune? Certo, che fosse un virus a causare una mobilitazione di questa portata nessuno l'avrebbe mai immaginato, ma data la situazione siamo sicuri che l'aiuto di Avengers e co. potrà risultare molto utile.

E così è, in effetti, nel video in questione in cui vediamo Nick Fury convocare, in ordine sparso, non soltanto i soliti Tony Stark, Spider-Man, Hulk e compagni di scuderia Marvel, ma anche Batman, Superman, Goku, Saitama di One Punch Man, Rick e Morty, gli Incredibili, addirittura John Cena allo scopo di sconfiggere una volta per tutte il coronavirus.

Insomma, un all-in senza precedenti che mette insieme Marvel, DC e chi più ne ha più ne metta per sconfiggere un nemico in comune. Non vi spoileriamo il finale del video, ovviamente, ma vi assicuriamo che l'azione non manca e che i momenti di tensione sono parecchi!

Chissà, dunque, che quando ci saremo finalmente messi alle spalle tutto ciò qualcuno non pensi davvero di metter su una cosa del genere! Siamo sicuri che i fan non disdegnerebbero l'idea, fosse anche solo per passare qualche ora di spensieratezza in un periodo che di spensierato ha ben poco.

Disney, intanto, ci ha mostrato i migliori easter egg nei film degli Avengers; secondo Sebastian Stan, invece, dovremo attendere un po' per Avengers 5.