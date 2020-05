Avengers, Josh Brolin su Thanos: 'Una delle esperienze più belle della mia vita'

Josh Brolin ha passato un bel po' di anni nei panni di Thanos: tra apparizioni nelle scene post-credit e ruoli da protagonista, l'attore ha dato volto al Titano Pazzo per ben cinque anni, da Guardiani della Galassia Vol.1 ad Avengers: Endgame.

Certo, uno come lui, con quella carriera alle spalle, non verrà mai identificato solo come il villain della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: è inevitabile però che un'esperienza del genere lasci un segno profondo, e fortunatamente sembra che il ricordo che Brolin porta con sé sia tutt'altro che negativo.

"Una delle migliori esperienze della mia carriera. Mi ha riportato indietro alla recitazione dei Black Box Theater. Tutta immaginazione. Tutta convinzione. I Russo che continuavano a suggerirmi ispirazioni da Scarface o Apocalypse Now. Robert Downey Jr. che fa mosse di kung-fu tra i vari ciak. Zoe Saldana che mi mostra foto dei suoi bambini prima che io la butti giù da una scogliera. Era tutto come ai tempi del teatro. Tempi d'oro. Sono davvero contento che alle persone sia piaciuto. Che cavalcata" ha scritto Brolin su Instagram, commentando una notizia secondo cui Thanos sarebbe tutt'oggi il villain Marvel preferito dai fan.

Chris Evans, intanto, ha difeso i film del Marvel Cinematic Universe dalle critiche; la piccola Lexi Rabe, invece, ha ammesso che le piacerebbe tornare come Morgan Stark in un futuro film Marvel.