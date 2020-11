Avengers, John Wick e Black Panther sono i migliori franchise in cicrcolazione: lo studio

Stando a un nuovo e interessante studio promosso dal National Research Group, i franchise di Avengers del Marvel Cinematic Universe, la saga cinematografica di John Wick con Keanu Reeves e anche Black Panther con il compianto Chadwick Boseman sono i migliori franchise d'intrattenimento attualmente in circolazione.

A partire già dal gennaio del 2019, NRG, società globale d'analisi strategie, ha condotto più di 350 mila interviste dedicate a 700 franchise d'intrattenimento differenti, tra cinema e serialità, con l'obiettivo di scoprire i migliori, più amati, di successo e audaci, ma anche stimolanti per i consumatori. I risultati sono stati poi elaborati per capire quali di questi franchise abbiano la possibilità di resistere alla prova del tempo e continuare a evolversi e reinventarsi per i loro fan in tutto il mondo.



Questa è la Top 10 dei migliori franchise attualmente in circolazione, cinema e serie TV:



1. Star Wars: The Mandalorian

2. Avengers

3. Stranger Things

4. John Wick

5. Black Panther

6. Guardiani della Galassia

7. The Witcher

8. Ozark

9. Spider-Man: Un nuovo universo

10. Black Widow



Jon Penn, CEO di NRG, ha dichiarato sullo studio: "I consumatori sono ora pronti affinché i franchise d'intrattenimento di appoggino a importanti conversazioni culturali e creino una nuova realtà in cui ottimismo, diversità e curiosità ci uniscano anziché dividerci".



