Avengers, Jeremy Renner: 'Chris Hemsorth troppo bello, Robert Downey Jr. voleva ucciderlo'

Durante le riprese di Avengers Robert Downey Jr, Jeremy Renner e soci si trovarono per la prima volta gli uni davanti agli altri con indosso i rispettivi costumi di scena, sentendosi inevitabilmente un po' ridicoli: un clima carnevalesco che stava per prendere una brutta piega quando arrivò Chris Hemsworth.

Stando alle parole di Renner, infatti, non fu solo la barba di Chris Evans a rappresentare un problema per le riprese del primo crossover dell'MCU: l'altra gatta da pelare furono le reazioni degli attori, già abbastanza in imbarazzo, davanti al fisico statuario della star di Thor!

Il senso di inadeguatezza pervase dunque l'animo di tutti i presenti sul set, in particolare Robert Downey Jr.: "Lui è fantastico, ma sai, non lo conoscevamo ancora. Il primo giorno di riprese eravamo tutti lì a sfilare con questi costumi addosso, sembrava Halloween. Eravamo tutti esaltati, ma al tempo stesso ci sentivamo ridicoli. In qualche modo ci conoscevamo già tutti, tranne questo Hemsworth che veniva dall'Australia" ha spiegato l'attore di Hawkeye.

Renner ha poi proseguito: "Lui è il più alto, il più bello... Downey ad un certo punto fece tipo: 'Dobbiamo rompergli un ginocchio. Dobbiamo farlo fuori. Questo tizio è troppo bello. È troppo alto, troppo bello, fanc**o questo tipo!'". Fortunatamente le cose presero una piega decisamente più pacifica! Problemi di autostima a parte, intanto, qui trovate la nostra recensione di Avengers.