Avengers, James Gunn dice no alla Marvel: 'Non dirigerò mai un film così'

Mentre i fan del Marvel Cinematic Universe già sperano in un ritorno dei fratelli Anthony e Joe Russo per la regia del prossimo film degli Avengers, che per comodità chiameremo Avengers 5, alcuni speculano su quale regista potrebbe eventualmente rimpiazzarli: ma escludete James Gunn.

Ovviamente non sono noti dettagli su un prossimo film della saga, che salterà l'appuntamento con la Fase 4 e forse anche con la Fase 5: mentre i rumor si muovono in ogni direzione, da un adattamento di Secret Invasion a Young Avengers, passando ovviamente per i New Avengers, sembra che gli eroi più potenti della Terra non si riuniranno molto presto nel prossimo futuro MCU.

Detto questo prima o poi torneranno, semplicemente perché Avengers: Endgame è diventato il film con il maggior incasso di tutti i tempi e rinunciare ad un brand simile è impossibile per la Disney. A quanto pare però non lo è per James Gunn, che ha dichiarato di non essere interessato alla regia del film.

Il regista, che è passato alla DC Films per la quale ha realizzato The Suicide Squad e che tornerà in casa Marvel per Guardians of the Galaxy Vol. 3, durante un recente Q&A con i fan su Instagram ha detto: "Non mi è stato chiesto, ma non lo farei se me lo proponessero".

Una risposta piuttosto definitiva, probabilmente giustificata dal fatto che Guardiani della Galassia 3 sarà il suo ultimo film Marvel. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.