Gli Avengers invecchiano per la FaceApp Challenge nella foto di Jeremy Renner

La FaceApp Challenge contagia anche gli Avengers, e soprattutto Jeremy Renner. L'interprete di Occhio di Falco ha pubblicato sul suo profilo Instagram un'immagine che lo ritrae invecchiato insieme agli altri Vendicatori, per rispettare la moda social del momento, ossia utilizzare FaceApp per creare una versione anziana di una propria immagine.

Jeremy Renner ha condiviso la foto con la didascalia:"Wow! Quando Endgame è veramente la fine della corsa...ahahah! #Oldgame".

L'immagine mostra i volti di Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Chris Evans e Jeremy Renner visibilmente invecchiati tramite l'applicazione tornata in auge in questi giorni.

Anche Netflix si è avvalsa di FaceApp qualche ora fa per promuovere la terza stagione de La casa di carta.



Ad Avengers: Endgame mancano soltanto 7 milioni d'incasso per raggiungere il record mondiale nella storia del cinema, ovvero la vetta dei film più redditizi di sempre, occupata stabilmente in questo momento da Avatar di James Cameron.

Endgame ha ottenuto 14 nomination ai Saturn Award, eguagliando in questa speciale graduatoria Star Wars.

Avengers: Endgame è diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo e prosegue il discorso iniziato in Avengers: Infinity War. Il film è il penultimo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, conclusasi con la distribuzione di Spider-Man: Far From Home di Jon Watts, con Tom Holland che torna nei panni di Peter Parker e Jake Gyllenhaal new entry nel ruolo di Mysterio.