Gli Avengers intervengono a sorpresa durante il panel dei Russo al Comic-Con!

Ieri la sala H del San Diego Comic-Con ha ospitato un panel in cui Joe e Anthony Russo hanno parlato dell'esperienza con Avengers: Endgame e i dei loro progetti futuri. I due registi, però, a sorpresa hanno ricevuto delle domande da alcuni ospiti inattesi.

Quando il moderatore Steven Weintraub di Collider ha introdotto un video di domande dei fan, infatti, nessuno si aspettava che fossero Chris Evans, Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Holland, Paul Rudd e Chadwick Boseman.

Hemsworth, di cui tanto si è parlato recentemente grazie all'annuncio di Thor 4, ne ha approfittato per domandare ai registi chi fosse il vero leader dei Guardiani della Galassia tra lui e Chris Pratt, mentre Rudd ha chiesto quello dei Chris fosse il miglior esempio di "sedere d'America": stando alla risposta del pubblico, Evans ha vinto per distacco.

Lo stesso interprete di Captain America ha poi chiesto ai registi cosa fosse successo dopo la scena finale di Avengers: Endgame, quella in cui Steve Rodgers si concede al tanto atteso ballo con Peggy Carter. "Credo che sia andato in bagno perché ha impiegato molto tempo a riportare indietro tutte le Gemme" ha risposto scherzando Joe. "Se la stava tenendo da tanto tempo."

"Steve può fare molte cose" ha aggiunto Anthony sulle possibili storyline del viaggio nel tempo di Cap. "Può salvare Bucky dall'HYDRA. Può eliminare l'HYDRA dallo SHIELD. Potrebbe trovare il sé stesso ibernato e fare a turno con lui, e potrebbe spendere più tempo con Peggy. Ci sono molte storie possibili."

In seguito Robert Downey Jr. ha chiesto ai registi di fare un confronto tra l'epica frase "Io sono Iron Man" del primo film e quella di Endgame: "L'arco narrativo di Tony è iniziato da persona davvero egocentrica e finalmente è riuscito a mettere gli altri davanti a se stesso e sacrificarsi in quel modo" ha spiegato Joe. "Alla fine Tony è diventato papà, e parlando da padre quando arrivi a quel punto della tua vita succede qualcosa, ti accorgi che la tua ragione profonda di vita nell'universo è quella di servire gli altri. Credo che questo sia il cambiamento più grande, aver avuto una figlia ha influito sul suo intero arco narrativo. Era in due posti molto differenti quando ha pronunciato 'Io sono Iron Man.'"

Durante il panel i Russo hanno anche rivelato una loro idea per introdurre la saga di Secret Wars nel MCU e anticipato alcuni dei progetti legati alla loro casa di produzione, la AGBO: i due produrranno infatti degli adattamenti di Grimjack e Gatchaman.