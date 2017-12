Avengers: Infinty War, un cappellino sportivo rivela il Logo e il Guanto dell'Infinito...

Alzi la mano chi desidera i cappellini con il logo di Avengers: Infinity War e il! Su Instagram sono uscite delle foto che mostrano proprio questa "chicca" a tema, date un'occhiata!

Avengers: Infinity War sta per arrivare e tutti quanti non vediamo l'ora di capire come si svolgeranno i fatti nei due capitoli finali, culmine della Fase 3 dell'MCU. Oggi è uscito online un simpatico post in cui possiamo dare un'occhiata al logo di A:IW e al Guanto dell'Infinito, quello che il villain Thanos cerca di completare con le Gemme dell'Infinito, per acquisire così dei poteri senza eguali.

La stuntwoman Janeshia Adams-Ginyard, ci mostra un oggettino che i fan Marvel di certo apprezzeranno, e al quale potete dare uno sguardo nel post IG qui sotto. Il cappellino ha il logo di Avengers: Infinity War sul retro, e, davanti, c'è invece il Guanto di Thanos, dorato, con le pietre incastonate, ognuna del suo colore.

Nel post, l'attrice scrive: "Prontissima per il 2018. Che mi dite voi? #Marvel #MarvelStudios #comics #Avengers #InfinityWar #RussoBrothers #gauntlet #superheroes #infinitystones #movie #action #swagg #Janeshia #stuntwoman #stuntdouble #Jamaican #wrestler #hats #DoraMilaje #BlackPanther #crew #Blessed #Do #Be #Me #positive #styles #NotForSale."

Eh, sì, "Not For Sale", almeno per ora! Forse, prima o poi, un'asta E-bay? Chissà, comunque è molto carino!

Per quanto ci riguarda, non aspettiamo altro che di vedere Avengers: Infinity War in sala, a partire dal 25 aprile 2018.

Tutti pronti a farvi terrorizzare da Thanos?