Avengers: Infinity War, Zoe Saldana è stufa di sentir dire che gli attori MCU si svendono!

La star dei Guardiani della Galassia, Zoe Saldana, ha recentemente dichiarato di essere davvero stanca di sentire dagli "insider" di Hollywood che gli attori della Marvel si "svendono".

La Saldana non è estranea ai film in franchise: prima del Marvel Cinematic Universe, del quale fa parte in qualità della Guardiana Gamora, ha recitato in altre grandi produzioni, Avatar e Star Trek. Nonostante abbia recitato in film dal successo così incredibile, Zoe Saldana crede di non aver guadagnato il rispetto (che merita), di alcuni dei suoi colleghi di Hollywood.

Sembra infatti che l'attrice abbia avuto a che fare con gli "elitisti" di Hollywood, quelli che affermano cioè che gli attori della Marvel siano gente da "tutto esaurito". Da queste persone, afferma l'attrice, lei e i suoi colleghi non ottengono il giusto rispetto solo perché, facendo parte di produzioni che coinvolgono supereroi, l'industria cinematografica li guarda dall'alto in basso, come fossero professionisti di serie b.

Ecco cosa ha detto in un'intervista rilasciata alla rivista digitale Net-A-Porter:

"Mi sono trovata in posti con persone del settore - che sono bravissime in quello che fanno - che però si pongono in modo assolutamente elitario riguardo film come quelli della Marvel o ad attori come me. Pensano che ci stiamo svendendo, in un certo senso. Ogni volta che parlano mi sento molto delusa da loro, perché quando vedi le immagini di persone in questo settore che donano il loro tempo ai bambini bisognosi, ti ritrovi a pensare che siano questi attori elitari, che vivono in un mondo che si sta davvero svendendo.

Sono gli attori che capiscono il ruolo che giocano quando vanno a trovare un bambino di cinque anni che sta per morire e il cui unico sogno è quello di incontrare un supereroe, che fanno la differenza. Quell'attore prende del tempo della sua vita, si siede accanto a quel bambino di cinque anni e gli dice: "Ti vedo, ti sento, e tu sei importante", questi elitisti dovrebbero essere un po' più consapevoli di cosa significa interpretare il ruolo di un supereroe per un bambino piccolo. Perché loro non stanno solo prendendo in giro me, stanno insultando ciò che quel bambino considera importante nel suo mondo."

Interpretare un ruolo come quello di Gamora nell'Universo Marvel, fa sentire all Saldana un legame con i suoi giovani fan. L'attrice è in grado di identificarsi con i giovani fan che la guardano ora, perché anche lei ha guardato ai film d'azione e di eroi quando era piccola, come spiega di seguito:

"Mi sento così orgogliosa di vivere nello spazio, di interpretare degli alieni, di ispirare, soprattutto, le giovani generazioni. Ricordo com'era essere giovane e sentirsi completamente esclusa dalla vita perché ero piccola e poco importante. Lavoro con registi che gravitano in questo genere di film perché anche loro erano esuli a loro modo, esclusi dalle "conversazioni tradizionali". Hanno trovato il loro mondo e sono stati in grado di immaginare l'inimmaginabile. Tutto, dal modo in cui creano al . modo in cui invitano i personaggi ad unirsi a loro, è assolutamente inclusivo."

Saldana ha poi spiegato che sono state le donne che recitavano in film d'azione e di fantascienza ad ispirarla a diventare attrice, quando era piccola; ma è stato solo dopo aver iniziato la sua carriera nell'industria cinematografica, che ha capito di essere considerata "diversa":

"Da bambina, quando vedevo Sigourney Weaver interpretare Ellen Ripley o Linda Hamilton Sarah Connor, sapevo che loro erano i miei idoli perché amavo l'azione, amavo la fantascienza e amavo i ruoli che interpretavano. Mi hanno ispirato; era quello che volevo fare. Però, fin quando non ho iniziato a lavorare, non avevo capito che non venivo considerata "come" loro."

Rivedremo Zoe Saldana nei panni di Gamora in Avengers. infinity War, che arriva il 25 aprile in sala!