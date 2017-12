Avengers: Infinity War: Zoe Saldana e Karen Gillian si divertono e scherzano sul set!

si divertono un sacco sul set del cinefumettodiretto dai fratelli Anthony e Joe Russo , date un'occhiata!

Dopo l'arrivo dell'attesissimo trailer di Avengers: Infinity War, non facciamo altro che attendere con ansia l'uscita del film che, in Italia, vedremo a fine aprile. Nonostante quello che la pellicola ci offrirà - una guerra senza esclusione di colpi - ciò non significa che le star che interpretano gli eroi che se la vedranno con Thanos abbiano dovuto necessariamente evitare il divertimento sul set! Il vido lo potete vedere cliccando QUI sul LINK FONTE!

Ed ecco infatti arrivare un divertente video delle "sorellastre" Gamora e Nebula, interpretate rispettivamente da Zoe Saldana e Karen Gillian, che si scherzano (e si riprendono), sul set del cinecomic Marvel Studios!

Nel video, mostrato sull'account ufficiale Instagram della Saldana, l'attrice fa finta di avere un accento molto forte e scherza dicendo "Gamora in Bossa Nova Style!" Insomma, le due si comportano come se fossero davvero sorelle! Del resto, alla fine di Guardiani della Galassia Vol. 2, i rapporti tra le figlie adottive del Titano Thanos, sembrano essersi quantomeno... rilassati, ecco.

Nebula non cerca più di uccidere Gamora: un passo avanti, non trovate? E quindi, presumibilmente, si unirà a lei nella lotta senza esclusione di colpi contro il padre padrone che tanto le ha fatto male nel corso della gioventù.

Sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Tutti pronti per vedere Avengers: Infinity War?