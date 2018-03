Avengers Infinity War, il Wakanda esiste: le possibili reazioni di Iron Man e Spider-Man

Come visto nel trailer ufficiale di Avengers: Infinity War e come ormai risaputo, il terzo e ultimo atto del film dei fratelli Russo si svolgerà nel, la fittizia nazione africana iper-tecnologica e guidata da), questo dopo la rivelazione della ricchezza della nazione agli occhi del mondo.

Sappiamo che parteciperanno a quella battaglia finale Cap, Hulk, Vedova Nera e diversi altri Vendicatori, tutto per difendere Visione (Paul Bettany) dalle grinfie di Thanos, ma al momento non è chiaro se anche Iron Man o Spider-Man interverranno in quello scontro, anche se sia Robert Downey Jr che Tom Holland hanno avuto modo di rivelare come i loro personaggi potrebbero reagire alla rivelazione di una nazione tanto ricca e all'avanguardia come quella del Wakanda.



Downey Jr ha quindi rivelato: "Beh, parliamo di una paese tecnologicamente avanzato, qualcosa che probabilmente gioverebbe all'intera umanità senza poi creare lotte intestine. Credo che sia proprio quello che spererebbe Tony per l'America, per il mondo, e che lo considererebbe un modello potenzialmente utopico". Se poi Iron Man riuscirà a sopravvivere abbastanza a lungo da andarci è cosa ancora tutta da vedere.



Holland invece ha sottolineato quanto potrebbero essere felici i fan Marvel nel vedere Shuri e Spider-Man fianco a fianco: "Penso proprio che Peter adorerebbe il Wakanda. Ci sono dei bellissimi momenti nei fumetti in cui Peter si ritrova lì e io e Letitia Wright (Shuri) siamo diventati ottimi amici nell'ultimo anno. Sarebbe fantastico vedere i nostri personaggi recitare insieme, davvero molto divertente. Poi lei in Black Panther è brillante, probabilmente la mia preferita nel film".



Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War uscirà nelle sale italiane il prossimo 25 aprile.