Avengers: Infinity War, volete vedere un cosplay Titanico? Immaginate un Guanto enorme...

Un Guanto dell'Infinito, eh! Un appassionato di Avengers: Infinity War ha portato il potentissimo oggetto di Thanos in vita, creando un enorme costume cosplay.

Anche se Thanos non sfoggerà la sua armatura per tutto il film (cosa che alcuni fan non apprezzano per niente), si prevede che indosserà almeno il Guanto progettato per contenere insieme tutte e sei le Gemme dell'Infinito.

L'MCU deve ancora spiegare bene in dettaglio da dove provienga il guanto, ma è un dato di fatto che chiunque lo maneggi con il set completo di pietre, sarà dotato di un potere illimitato - e questo (ottenere tutte le gemme magiche), è l'obiettivo iniziale del Titano Pazzo, in modo da poter perseguire il suo folle piano di distruzione.



Attraverso il suo Instagram ufficiale, il Vicepresidente della Marvel, Ryan Penagos, ha condiviso la foto di un cosplayer che ha partecipato al Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2) di quest'anno, come... Eh già: il Guanto dell'Infinito! Fatta eccezione per il posizionamento errato delle pietre, il Guanto era abbastanza fedele all'originale. Date pure un'occhiata al post social qui sotto!



Considerate le dimensioni di quel costume, è interessante pensare a quante ore (per non parlare dei soldi spesi per i materiali) ci siano volute al creatore per completare il progetto. Penagos non ha detto chi ci fosse dietro il cosplay, ma chiunque sia, li apprezziamo per lo sforzo. Almeno, sarete probabilmente d'accordo con noi, realizzare questo titanico guanto è stato un ottimo modo per passare il tempo in attesa dell'uscita di Infinity War.



Insomma, che ne dite? Vi piace?