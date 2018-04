Avengers: Infinity War, Visione, Loki e Spidey ci parlano della segretezza intorno al film

Durante la recente proiezione di 30 minuti di Avengers: Infinity War, che si è tenuta a Londra,Paul Bettany, Tom Holland e Tom Hiddleston hanno approfondito la quesione riguardante la massima segretezza che circonda il film, anche dietro le quinte. Ecco cosa hanno detto, ci sono anche i video!

C'è un sacco di segretezza intorno ad Avengers: Infinity War. La scorsa settimana, i registi del film, i fratelli Russo, per fare un esempio, hanno postato - forse lo ricorderete - un messaggio speciale sui social media (a nome di Thanos) chiedendo alla gente di non rovinare il film spoilerando dettagli a destra e a sinistra. I Marvel Studios non hanno nemmeno voluto proiettare il film per intero alla première, in vista della prima mondiale, in modo da tenere le cose segrete il più possibile, mandando in onda solamente 20-30 minuti di filmato. Durante la première, molti attori hanno anche dettagliatamente spiegato quanto le cose fossero segrete anche nel dietro le quinte.



In un'intervista con Hey U Guys, alla proiezione britannica, Paul Bettany (che interpreta Visione), non è stato in grado di rispondere a molte domande, spiegando che non ha idea di cosa aspettarsi, grazie, in parte, al fatto che giravano molti script falsi.



"La segretezza attorno a questo film si è estesa, questa volta, anche al cast. Voglio dire, davvero, è stato pazzesco. Abbiamo letto script che erano script falsi e poi c'erano colpi di scena falsi e scene che non sono mai state girate che, se ne avessi parlato con i registi, ti avrebbero detto: "tutte quelle cose alla fine? Ma non c'è nulla del genere!"



Questa non è la prima volta che si sente qualcosa riguardo copioni falsi, o incompleti, usati per proteggere la segretezza di un film. Tom Holland (che interpreta Spider-Man) ha detto ai fan di ACE Comic Con ack a gennaio, che non sapeva nemmeno contro chi stesse combattendo mentre girava alcune delle sue scene per il film, oltre a non avere accesso alla sceneggiatura completa. Holland ha anche ammesso, recentemente, al The Graham Norton Show, che non sapeva assolutamente al fianco di chi stesse recitando, in alcune scene.



"Dico questo: non mi è stato permesso di leggere la sceneggiatura. Il discorso era questo: aarei stato sul set e avrei lavorato con attori e attrici che c'erano solo per quel giorno di riprese, per cui che potevo fare? Mandare messaggi agli altri chiedendo loro 'Ehi, senti, che per caso sei in questa scena con Spider-Man?' Pertanto, fondamentalmente, dovevo fare ricerca approfondita per scoprire e capire cosa stessi facendo."



Con fan e cast totalmente all'oscuro per quanto riguarda qualsiasi informazione sul film, Hey U Guys ha poi intervistato Tom Hilddleston (che interpreta Loki), che ha spiegato il perché alla premiere sia stata mostrata solo mezz'ora di film:



"La ragione per la quale non hanno proiettato l'intero film è perché ci sono davvero tante cose nuove che succedono - cose che non sono mai accadute prima nell'universo cinematografico Marvel - e quindi il mondo dovrà vederlo nello stesso momento ... Anche per me tutto questo è una novità, e io sono nell'Universo Marvel già da un po'."



Che ne dite? Scatenatevi pure nei commenti!



Avengers: Infinity War, ql cinema dal 25 aprile: tra 15 giorni!!!