Avengers: Infinity War vicino al miliardo, ecco i pronostici per il secondo week-end

Che ci crediate o meno, è passata più di una settimana dall'uscita nelle sale cinematografiche italiane di Avengers: Infinity War e, tra qualche ora, saranno sette giorni dalla sua release negli States.

Attualmente il cinefumetto è a quota 857.3 milioni di dollari nel mondo ma, secondo i pronostici, potrebbe arrivare a quota 1 miliardo entro la giornata di sabato, e cioè al suo undicesimo giorno di programmazione. Se cosi fosse Avengers: Infinity War finirebbe per diventare la pellicola che ha raggiunto il miliardo in minor tempo possibile, superando Star Wars - Il Risveglio della Forza che ci aveva impiegato 12 giorni.

Parlando del secondo week-end di programmazione, gli analisti credono che la pellicola diretta dai fratelli Russo possa incassare circa 111 milioni di dollari in USA, con la possibilità di arrivare anche ai 128 milioni. In ogni caso si manterrebbe in linea con la performance di Black Panther che, al suo secondo week-end di programmazione a febbraio, ne aveva incassati 111.6. Tuttavia non sembra, almeno stando ai pronostici, che il cinecomic dei Marvel Studios possa battere i 149.2 milioni incassati da Il Risveglio della Forza nel 2015.

Noi vi aggiorneremo costantemente sugli incassi di questa pellicola e sui nuovi possibili record che finirà per infrangere.