Avengers: Infinity War vi ha sconvolto? Avengers 4 sarà più scioccante, parola di Thor!

La notizia che segue potrebbe contenere spoiler importanti sia di Avengers: Infinity War che di Avengers 4. Se non avete visto il terzo cinecomic dedicato ai Vendicatori, attualmente in sala, non proseguite la lettura.

Durante un'intervista con Esquire Australia Chris Hemsworth, che interpreta l'Odinson ormai da parecchio tempo nel Marvel Cinematic Universe, ha detto quanto segue:

"Se siete rimasti scioccati per Infinity War, penso che il secondo vi sembrerà ancora più scioccante, ma per ragioni completamente diverse. È una cosa che ha sconvolto anche me la prima volta che ho letto entrambi gli script; non avevo idea di come sarebbero riusciti a mettere insieme così tanti personaggi lasciando loro, allo stesso tempo, spazio sullo schermo, facendo anche in modo che il film risultasse fresco e fosse ben fatto - non semplicemente un ammasso di personaggi buttati là a casaccio.

Riguardo il secondo film devo dire che sono anche più eccitato, rispetto al primo. Dovete vederlo. Penso che sia un ulteriore passo avanti. È quello che è successo per tutti questi film, ognuno ha segnato un passo avanti, un'evoluzione per i personaggi ed è quello che amo di quest pellicole, anche se c'è sempre il rischio che i personaggi possano diventare piatti, ad un certo punto - ma non è successo perché hanno un flusso creativo che non si esaurisce mai. Questa esperienza è stata straordinaria per me. Specialmente l'ultimo film."

E adesso vorremmo vedere il quarto film, grazie. Tipo... Ora!

Avengers: Infinity War è al cinema.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."