Avengers: Infinity War: i Vendicatori si ergono imperiosi nelle pianure di Wakanda

Le pianure di Wakanda ospitano i Vendicatori, che si stagliano fieri, pronti alla battaglia nella nuova still uscita per promuovere

Ultimamente abbiamo visto diverse immagini promozionali per l'uscita - il 27 aprile - di Avengers: Infinity War, il cinefumetto sui Vendicatori firmato dal duo di registi Anthony e Joe Russo. Adesso vediamo una foto ufficiale che ci mostra Cap, Black Panther, Bucky, Black Widow e altri eroi, insieme nella patria di T'Challa.

L'immagine è stata rilasciata via Total Film e ci mostra la classica "calma prima della tempesta", mentre cioè gli eroi, Captain America/Nomad (Chris Evans), Black Panther (Chadwick Boseman), Black Widow (Scarlett Johansson), Bucky (Sebastian Stan) e l'armata di T'Challa, aspettano l'arrivo delle forze nemiche di Thanos (Josh Brolin).

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Che ne pensate? Siamo sempre in attesa dell'arrivo del nuovo trailer, ma intanto godiamoci questa pic!