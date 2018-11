Avengers: Infinity War, Vedova Nera poteva avere un look molto diverso!

Il personaggio di Scarlet Johansson in Avengers: Infinity War poteva essere diverso da come l'abbiamo visto nel final cut dei fratelli Russo, date pure un'occhiata in calce alla news!

In questo momento siamo in attesa di vedere il trailer di Avengers 4 e l'interesse è, naturalmente, tutto orientato verso la nuova pellicola diretta dai fratelli Russo, quella ancora senza titolo, per intenderci. Kevin Feige, il Presidente dei Marvel Studios disse, tempo fa, che avremmo potuto ammirare il trailer (e di conseguenza sarebbe stato rivelato il titolo), di Avengers 4 poco dopo l'uscita di quello di Captain Marvel.

Che è arrivato... Comunque, di certo c'è che lo vedremo prima della fine dell'anno l'atteso video promozionale della seconda pellicola dedicata al termine dell'avventura dei Vendicatori, iniziata nell'ormai lontano 2012 con il primo Avengers, diretto da Joss Whedon.

Per passare un po' il tempo, dopo avervi mostrato le concept art di Thanos senza maglietta, possiamo adesso farvi vedere come poteva essere la Vedova Nera, in alcune concept art che hanno fatto recentemente capolino online. Le trovate in calce alla notizia. Che ve ne pare?

Certamente il look è un po' più scarmigliato rispetto al caschetto biondo che le abbiamo visto portare alla fine, nel taglio dei registi di Infinity War. Nelle concept il colore dei capelli è il consueto e classico rosso e gli abiti sono molto da "fuggitiva", cosa che, ovviamente, è stata come pure Steve Rogers e company, dopo gli eventi narrati (sempre dai fratelli Russo, è bene ricordarlo), in Captain America: Civil War.

Insomma, diteci cosa ve ne pare e se preferite queste concept al look finale che abbiamo visto nel terzo cinecomic dedicato alle avventure dei Vendicatori del Marvel Cinematic Universe.