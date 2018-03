Avengers: Infinity War: la Vedova Nera non lascia scampo, in questo nuovo spot tv!

Il cinefumetto corale sui Vendicatori arriva al cinema il 25 aprile prossimo e non potremmo essere più ansiosi di vederlo. L'ansia sale, l'hype pure, ed ecco spuntare un video promozionale che ci mostra Scarlett Johansson nei panni di.. Date un'occhiata ma attenzione ai potenziali spoiler!

"Non vogliamo ucciderti ... ma lo faremo." Ecco cosa dice la bella Natasha! Questo nuovo spot televisivo di Avengers: Infinity War è online, e ci mostra un bel po' di nuove riprese, tra le quali alcune fantastiche scene action di Black Widow.

Tra gli spot tv, i nuovi poster e chi più ne ha più ne metta (comprese le interviste ai protagonisti, che lentamente stanno spuntando online come funghi), diciamo che non vediamo l'ora che esca Infinity War. Tuttavia, c'è chi non gradisce troppo le anticipazioni, per godersi tranquillamente il film non appena uscirà in sala. Ecco, a quelle persone consigliamo di evitare il video nel player.

Per carità, non che si dica tantissimo di più di quanto visto nei trailer, tuttavia, ci sono alcuni spunti interessanti. Oltre a vedere Thor che cerca di rassicurare un altro eroe (presumibilmente uno dei Guardiani), che possono "fermare Thanos insieme", vediamo un paio di fantastici frammenti sia di Scarlet Witch che di Black Widow, intente ad occuparsi di Proxima Midnight e del The Black Order.

La scena è seguita dalla Vedova Nera che indirizza una minaccia agghiacciante ad un avversario caduto, mentre è fiancheggiata da Cap e Falcon.

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

