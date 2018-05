Avengers: Infinity War, uno sguardo a Thanos e al suo "Viaggio dell'Eroe"

Avengers: Infinity War è in sala e sono moltissime le persone che si stanno appassionando alla storia che vede riuniti tutti i Vendicatori e un sacco di altri eroi. Attenzione, nella notizia che segue sono presenti spoiler ENORMI sul film.

Il "Viaggio dell'Eroe", storicamente, è inteso come il percorso che compie il personaggio (solitamente un eroe nel senso stretto del termine, per volontà, caratteristiche e valori), di una storia, dall'inizio, quando lo si vede magari in giovane età alle prese con difficoltà e ostacoli da superare, alla maturità - con relative imprese eroiche - fino alla fine della storia che lo riguarda. Sono esempi classici Achille, Ulisse, insomma, i protagonisti della mitologia in generale, specialmente quella greca, o delle saghe nordeuropee.

Riferirsi a Thanos come un eroe, potrebbe sembrare una forzatura bella e buona. Avendo visto il film, sapete bene che il Titano Pazzo è considerato folle per via dei suoi intenti sterminatori, Ma le sue ragioni, almeno secondo quanto riferito dagli sceneggiatori, sono fondamentalmente dettate da l'obiettiva constatazione di ciò che sta accadendo all'universo: un posto dove le risorse sono, come dice egli stesso, "limitate", e la cui sopravvivenza è inversamente proporzionale all'utilizzo sconsiderato delle stesse. Pertanto, il genocidio "a metà" è qualcosa che, nella testa di Thanos, può effettivamente salvare la situazione, ed egli vede sé stesso come un salvatore, come qualcuno disposto a tutto per quello che potremmo definire il "bene superiore".

Non fa nemmeno differenze tra chi vive e chi muore! Come sul suo pianeta, Titano, lui non guarda in faccia a nessuno, ricco o povero che sia, la metà della popolazione, è la metà. Punto.

Buzzfeed News ha dunque recentemente parlato con gli sceneggiatori, Christopher Markus e Stephen McFeely sul lavoro che hanno svolto nel Marvel Cinematic Universe e, specialmente, in questi ultimi due cinefumetti, Avengers 3 e Avengers 4:

"Questo è il viaggio dell'eroe per Thanos," ha spiegato McFeely. “Alla fine del viaggio dell'eroe, il nostro personaggio principale, il nostro protagonista - almeno in questo caso - arriva ad ottenere ciò che vuole."

Markus ha poi aggiunto che "anche se la fine è una tragedia, volevamo che fosse definitiva."

E, di certo, lo è stata. Di Thanos abbiamo visto e ascoltato le origini, il motivo che lo spinge a cercare le Gemme dell'Infinito, la ricerca delle stesse e i problemi che gli arreca, la distruzione emotiva che la sua "missione" richiede, la lotta per arrivare a compiere quello che crede essere il suo destino, schioccando semplicemente le dita e la vittoria, infine, sui suoi avversari... Che poi sono i nostri eroi, gli Avengers.

Insomma, voi riuscite a vederlo come un eroe, Thanos? Diteci quello che pensate nei commenti!

Avengers: Infinity War è attualmente in sala.