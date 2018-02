Avengers: Infinity War, una speciale preview di Disney Channel

Come anticipato, venerdì è andato in onda unoda Avengers: Infinity War , l'atteso cinefumetto di casa Marvel Studios. Ve lo mostriamo soltanto oggi perché, effettivamente... non c'è niente di nuovo!

Lo sneak peek (se togliamo un grido di Thor aggiunto), è praticamente una versione rimontata del full trailer e dello spot del Superbowl arrivato qualche settimana fa. Insomma, niente di nuovo, ma comunque da vedere se siete fan in attesa di un secondo full trailer ufficiale.

In uscita a fine aprile in Italia, Avengers: Infinity War includerà nel suo cast Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans,Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Danai Gurira, Letitia Wright, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sebastian Stan, Don Cheadle, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Anthony Mackie e Winston Duke. Dal cast di Guardiani della Galassia arriveranno Chris Pratt, Dave Bautista,Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benicio del Toro, Karen Gillan e Vin Diesel e Bradley Cooper nei ruoli, rispettivamente, di Groot e Rocket. Thanos sarà interpretato da Josh Brolin.

Diretto dai fratelli Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War) e prodotto da Kevin Feige dei Marvel Studio, il film è stato scritto da Christopher Markus & Stephen McFeely.

Ci sono voluti dieci anni di storie per arrivare a questo punto nel Marvel Cinematic Universe. Iniziato a maggio del 2008 con Iron Man e con L'incredibile Hulk (prodotto insieme alla Universal e, per questo, spesso 'dimenticato'), il Marvel Cinematic Universe lanciava l'idea dell'Universo Cinematografico, praticamente l'universo dei fumetti riproposto al cinema con una serie di pellicole autonome ma collegate tra loro da una storyline principale che culminerà, come detto, questo aprile in Infinity War. Dopo quei due la Marvel, inarrestabile, ha proposto negli anni tre film su Thor, tre film su Captain America, altri due sequel di Iron Man, una pellicola su Ant-Man e una sul Dr. Strange, due pellicole dedicate ai Guardiani della Galassia, una pellicola su Spider-Man (grazie ad un accordo stipulato successivamente con Sony) e due film sugli Avengers. Da mercoledì, nelle sale, è uscito anche Black Panther, ultimo film del franchise pre-Avengers: Infinity War.