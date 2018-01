Avengers: Infinity War, una nuova occhiata al look di Iron Man grazie allo spot Disneyland

Mentre attendiamo fiduciosi l'uscita di nuovo materiale legato ad Avengers: Infinity War dei, magari un full-trailer o un poster ufficiale, oggi è grazie a uno spotche possiamo dare una nuova occhiata al look dinel film.

Come ormai usanza per il buon Tony Stark (Robert Downey Jr), un film dopo l'altro il geniale supereroe appare con una nuova armatura scintillante, sempre più high-tech e moderna, e ovviamente Avengers: Infinity War non farà differenza. Abbiamo già avuto modo di vedere la nuova armatura di Iron Man nel primo trailer del film e in varie immagini promo o art-work, ma adesso è possibile ammirarla meglio nelle sue linee tondeggianti e nuovamente virata a una predominanza del rosso dopo una virata estrema al dorato negli ultimi film della major.



Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War vedrà nel cast anche Chris Evans, Benedict Cumberbatch, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Paul Bettany, Paul Rudd, Tom Holland, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Karen Gillan, Pom Klementieff, Benedict Wong, Chadwick Boseman, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Benicio Del Toro, Don Cheadle e Josh Brolin nei panni di Thanos, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 aprile 2018.