Avengers: Infinity War: un frame mostra Spider-Man che sta quasi per... SPOILER

La notizia che segue contiene spoiler di Avengers: Infinity War pertanto, se non avete ancora visto il film (che comunque arriva domani in home video), non proseguite oltre.

Nel nuovo scatto che vi postiamo in calce alla notizia potete vedere un'immagine istantanea presa da Avengers: Infinity War che mostra Spider-Man vicinissimo alla vittoria: a un "pelo" dal rimuovere cioè il Guanto dell'infinito dalla manona di Thanos.

Lo scatto ci mostra quanto il ragazzino del Queens sia andato vicino alla tanto agognata vittoria, se Peter Quill (sorry Chris Pratt), non avesse fatto il matto vanificando gli sforzi congiunti di Mantis e dell'Uomo Ragno.

L'immagine fa ancora più rabbia pensando alla tristissima fine che fa il "bimbo" di Tony Stark (Robert Downey Jr.), costretto a vederlo svanire così, tra le sue braccia, nonostante gli sforzi immani del ragazzo per restare in vita...

E niente, sempre tragico questo Infinity War, la cui sinossi ufficiale recita: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."