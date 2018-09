Avengers: Infinity War, una fan art unisce Scarlet Witch a Doctor Strange

In questa nuova fan art a tema Marvel Studios vediamo uniti insieme due personaggi che nel cinefumetto sugli Avengers, in realtà non si sono incontrati, date un'occhiata!

Come sa chi ha visto il film (Infinity War), Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen e il Dottor Strange di Benedict Cumberbatch non si sono mai visti; tuttavia un fan ha realizzato una locandina nella quale sono insieme perché è ciò che vorrebbe vedere in Doctor Strange 2.

Entrambi, lo sa chi ha visto il cinefumetto numero 3 sui Vendicatori, alla fine vengono trasformati in polvere da Thanos ma, potenzialmente, sono due dei personaggi più forti del Marvel Cinematic Universe, lei con i suoi poteri telecinetici, lui con i poteri dello Stregone Supremo. Nel poster, in basso, ci sono anche Wong, "collega" di Strange, e Captain Marvel (o almeno dovrebbe essere la Danvers, chissà?).

Se ci fosse Thor al posto di Wong, in effetti, la locandina mostrerebbe sul serio i più potenti Eroi del Marvel Cinematic Universe. Date un'occhiata in calce alla notizia e diteci cosa pensate di questa immagine nei commenti, qui sotto.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."