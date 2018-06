Avengers: Infinity War, una fan art immagina il seguito di una scena importantissima!

La notizia che segue contiene grossi spoiler di Avengers: Infinity War, la pellicola attualmente in sala che vede protagonisti i Vendicatori, diretti dal duo di registi Anthony e Joe Russo. Se non avete visto il film non proseguite con la lettura.

La scena in questione è la post credit, quella durante la quale svaniscono anche Maria Hill e Nick Fury (Samuel L. Jackson). Come sapete, Fury riesce all'ultimo minuto ad inviare un messaggio tramite un dispositivo che sembra un Tamagochi, sul quale appare il logo di Captain Marvel.

BossLogic, che ci ha abituati a delle bellissime fan art, ha realizzato l'immediato seguito di quella scena, e ha realizzato un disegno digitale nel quale si vedono quelle che, presumibilmente, sono le mani "guantate" di Carol Danvers (Brie Larson), mentre riceve il messaggio dell'ex capo dello S.H.I.E.L.D. dove c'è scritto in rosso AIUTO!

Che ne dite? Vi piace?

Avengers: Infinity War è ancora in programmazione nelle nostre sale. il prossimo cinecomic Marvel Studios che uscirà quest'anno è Ant-Man and The Wasp che vedremo il 14 agosto.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."