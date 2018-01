Avengers: Infinity War, un'occhiata al look dei protagonisti grazie al nuovo promo banner

Lasta rilasciando materiale promozionale del suo Avengers: Infinity War un po' con il conta gocce, ma a ben vedere in virtù dell'attesa e delle svolte che saranno presenti nel film, eppure oggi ecco sbarcare online un nuovo banner promozionale del crossover dei

C'è anche da dire che la promozione di Black Panther ha adesso la priorità sul cinecomic in arrivo tra tre mesi, ma tra varie informazioni e promo artwork oggi tocca a questo banner che ci mostra il nuovo (e già anticipato) look di diversi protagonisti del film.



Vediamo così la platinatissima Vedova Nera (Scarlett Johansson) nel suo nuovo costume a tinte blu e verdi, lo stile Nomad di Captain America (Chris Evans), un Groot adolescente già anticipato in Guardiani della Galassia Vol. 2 e l'Iron Suit di Spider-Man (Tom Holland) vista anche nel primo trailer ufficiale. Per Star Lord (Chris Pratt), Rockett e Iron Man (Robert Downey Jr) poco cambia invece, anche se quest'ultimo ha indosso l'armatura nuova fiammante vista nelle varie immagini rilasciate finora.



Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War vedrà nel cast anche Josh Brolin nei panni di Thanos, Benedict Cumberbatch e Chris Hemsworth, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 aprile 2018.