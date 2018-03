Avengers: Infinity War: Un Fan ha creato il Poster per Occhio di Falco!

Alcuni fan, preoccupati per il fatto che Hawkeye ancora non si veda in nessuna locandina, video o qualsiasi cosa promozionale la Marvel stia tirando fuori per il release imminente di Avengers: Infinity War, se la sono creata da soli. Date un'occhiata!

La presenza di Occhio di Falco nell'Universo Cinematografico Marvel è stata un po' una tragedia, siamo sinceri: in Avengers è diventato la pedina di Loki, poi sembrava che le cose stessero cambiando, con il suo ruolo da "collante emotivo" di Avengers: Age of Ultron, poi di nuovo il nulla.

Certo, Clint ha avuto una piccola parte in Capitan America: Civil War ma, a parte qualche fermo immagine promozionale, dobbiamo ancora vedere le riprese del personaggio in Avengers: Infinity War.

Naturalmente, questo ha preoccupato non poco i fan del personaggio perché in molti pensano che Occhio di Falco non sia ancora stato usato come merita. E, poiché la creatività in internet non manca, ecco che, anche se solo fan-made, è stato creato un bel poster per Barton.

L'utente Reddit TheSwagtacular si è preso l'impegno di creare un poster per un film indipendente su Hawkeye, allo stesso tempo divertente ed esaltante:

Il sottotitolo di questo potenziale film si diverte un po' sbeffeggiando il trattamento che gli ha riservato Mamma Marvel, ma potrebbe anche rivelarsi uno spunto interessante per un film solo su Hawkeye. Vedere il personaggio preoccuparsi di essere il membro meno avventato dei Vendicatori ha sempre fatto faville nei fumetti. A proposito, l'artista ha scelto di prendere in prestito il logo dalla run di Matt Fraction su Occhio di Falco, che è probabilmente una delle migliori interpretazioni del personaggio che abbiamo visto. Se questa fosse l'ispirazione, ne verrebbe certamente fuori un ottimo film, che ne dite?

E cosa pensate del fatto che il personaggio di Jeremy Renner ancora non si veda in giro per la promozione di Avengers: Infinity War, che arriverà in sala in Italia il 25 aprile?

Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.