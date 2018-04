Avengers: Infinity War è ufficialmente vietato ai minori di 13 anni non accompagnati

Come previsto, Marvel's Avengers: Infinity War è stato valutato PG-13 dalla MPAA, ma cosa c' è nel film diretto dai fratelli Russo, che gli ha fatto "guadagnare" il divieto?

Mancano poco meno di due settimane all'uscita di Avengers: Infinity War in sala e il film ha ricevuto oggi una valutazione ufficiale da parte della MPAA. Come previsto, sarà infatti PG-13 ma questa notizia non è certo una sorpresa, visto che ogni singolo film Marvel Studios ambientato nel Marvel Cinematic Universe, ha ottenuto la stessa classificazione.



Bene, secondo questa valutazione, dovremmo aspettarci "intense sequenze di violenza e azione fantascientifiche, linguaggio e riferimenti abbastanza "rozzi". Ancora una volta, niente di tutto questo dovrebbe essere uno shock per i fan, anche perché i riferimenti crudi e il linguaggio forte dovrebbero essere divertenti (crediamo).



Nonostante il fatto che Deadpool sia diretto verso "casa base" MCU, non c'è ancora alcun segno che la Disney possa dare il via libera ad un adattamento sui supereroi R-Rated nel prossimo futuro, specialmente dal momento che proponendo dei semplici PG-13, il successo non è certo mancato.



C'è comunque la possibilità che le cose possano cambiare, un giorno, ma chiunque speri che in Avengers 4 si possano vedere sangue, budella e linguaggio molto volgare, resterà sicuramente deluso.

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War arriva in sala il 25 aprile.