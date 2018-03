Avengers: Infinity War, tutto su Hulk: le sue relazioni, la reazione a Thanos

In attesa di un nuovo full trailer ufficiale di Avengers: Infinity War , scopriamo qualche dettaglio in più sul personaggio di, interpretato dall'attore, all'interno del cinefumetto targato Marvel Studios.

"In Thor: Ragnarok, Banner ha una vita un'esperienza che gli ha cambiato la vita. Adesso è molto più espressivo e non interiorizza più nulla" ha spiegato Mark Ruffalo "Gli Avengers non sono più in sincronia tra di loro. Inoltre Banner non capisce la 'Civil War', non la comprende. E lui sta cercando di trovare il suo posto all'interno del gruppo. Ha delle difficoltà nell'integrarsi, ma ha anche delle informazioni essenziali per la loro sopravvivenza... Banner sa molte più cose su Thanos di chiunque altro e sta cercando di impressionare gli altri su quanto sia pericoloso. Hulk è veramente impressionato da Thanos".

Riguardo il suo rapporto con la Vedova Nera (Scarlett Johansson), Ruffalo afferma che ci sarà ancora spazio per esplorare questa potenziale quanto travagliata storia d'amore. Ma Ruffalo conferma anche che il rapporto di Science Bros. con Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) continuerà anche in questo nuovo episodio della saga.

Diretto dai fratelli Russo, Avengers: Infinity War debutterà nei cinema italiani il prossimo 25 aprile. Vi terremo aggiornati per ulteriori novità sul film.