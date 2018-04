Avengers: Infinity War, il trailer giapponese nella versione retro in stile 8bit

Marvel Japan ha diffuso online un nuovo trailer molto particolare di Avengers: Infinity War, atteso cinecomic dei Marvel Studios uscito nelle sale il 25 aprile, per la regia di Anthony e Joe Russo. Il video mostra un trailer retro del film, costruito come un videogame a 8bit, nel quale gli Avengers affrontano il pericoloso Thanos.

Il video unisce l'attualità del film, che si preannuncia come uno dei più grandi successi del Marvel Cinematic Universe, e la tecnologia del passato.

Gli Avengers, dopo i contrasti di Civil War, dovranno riunirsi e collaborare per la prima volta con i Guardiani della Galassia per sconfiggere il temibile Thanos, intenzionato a recuperare tutte le sei Gemme dell'Infinito. L'atto finale è alle porte.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, Avengers: Infinity War comprende nel cast principale Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers/Captain America), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Vedova Nera), Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Chadwick Boseman (T'Challa/Black Panther) e Josh Brolin (Thanos).

Il film è basato sugli Avengers dei Marvel Comics. Sequel di Avengers: Age of Ultron, si tratta del diciannovesimo film del Marvel Cinematic Universe e il penultimo capitolo della Fase 3.