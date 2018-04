Avengers: Infinity War, la track list fasulla ironizza sulla morte dei Vendicatori

Mentre mancano ormai 9 giorni all'uscita nelle sale dell'attesissimo Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, un fan in particolare ha deciso di trollare Internet creando un'immagine fasulla della track list del film, che ricordiamo sarà firmata dal talentuoso Alan Silverstri.

Come potete vedere nella foto in calce alla notizie, il burlone ha titolato ogni singola traccia della presunta OST ufficiale con "La morte di..", inserendo rispettivamente in ognuna della 12 tracce il nove dei vendicatori, da Iron Man a Cap, ironizzando ovviamente sulle possibili e anzi anticipate morti che ci saranno in Infinity War per mano di Thanos (Josh Brolin) o del suo Ordine Nero.



Questa la sinossi ufficiale: "In Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto".



Avengers: Infinity War vedrà tra gli altri nel cast anche Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Bendecit Cumberbatch, Scarlett Johansson e Tom Holland, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 aprile.