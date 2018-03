Avengers: Infinity War: tra conferme e l'assenza di Jeremy Renner

L'uscita del full trailer ufficiale di Avengers: Infinity War ha lasciato a bocca aperta tanti fan. Ma grazie all'arrivo del poster, possiamo anche fornire delle conferme sul cast.

Scrutinando i credits del poster, oltre alla conferma di Jon Favreau e James Gunn come produttori esecutivi, colpisce la presenza di Peter Dinklage tra i nomi presenti nel cast. L'attore de Il Trono di Spade era stato rumoreggiato come parte del film mesi fa, ma da allora il silenzio: ora la conferma grazie al poster. Ovviamente bocca cucita e tante speculazioni su chi possa interpretare in questo nuovo film.

Colpisce anche l'assenza di Jeremy Renner tra i credits. L'interprete di Clint Barton/Occhio di falco, totalmente assente anche nel marketing, secondo i fratelli Russo sarà una parte importante del cinefumetto dei Marvel Studios. La sua assenza anche dai credits non fa altro che alimentare le voci su un ruolo a sorpresa e totalmente top-secret per uno dei primi Vendicatori.

Confermati anche Idris Elba nei panni di Heimdall e Benicio Del Toro come Collezionista, mentre sorprende la presenza (già in questo episodio) di Gwyneth Paltrow nei panni di Pepper Potts.

Insomma sarà interessante scoprire ulteriori dettagli in questo mese che ci separa dall'uscita nei cinema italiani.

La pellicola debutterà in Italia il 25 aprile.