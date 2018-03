Avengers: Infinity War, tra Civil War e potenziali vittime tra i protagonisti

Nel lungo articolo dedicato ad Avengers: Infinity War da parte di, gli sceneggiatorihanno parlato delle ripercussioni cheavrà sulla trama del film.

"Quello è accaduto in Civil War è qualcosa che non volevamo rovinare" spiega Christopher Markus "Non volevamo svalutare Civil War facendo fare una telefonata dicendo 'torniamo tutti insieme perché c'è un tizio ancora più cattivo'. Assolutamente no. Ci trasciniamo dietro in modo da valutare i risentimenti che hanno accumulato questi personaggi tra loro".

"Non sono per nulla preparati a tutto questo" afferma Stephen McFeely "E si vedrà". "Per noi è interessante venendo da Civil War" continua Markus "Ad esempio hai Bucky. Puoi mettere Bucky in una stanza e tutti esclamano 'oh mio Dio! E' un maniaco!'. Ha sparato due volte alla Vedova Nera da quel che ricordo, dunque è una dinamica interessante".

Ma una delle domande più interessanti per i fan rivolte al team dei filmaker è sicuramente questa: morirà qualcuno in Infinity War? "La cosa che le morti dei personaggi fanno è ricordare al pubblico che il mondo ha delle poste in gioco. E la morte è una possibilità reale nello storytelling" afferma Anthony Russo. "Mettiamola in questo modo. Se il Marvel Cinematic Universe fosse un libro, questi sarebbero i capitoli finali. E' chiamato Infinity War, il pubblico deve prepararsi ad una guerra" continua Joe Russo.

Quel che è sicuro è che i nostri soffriranno per mano di Thanos e dell'Ordine Nero. "Ogni volta che colleziona una Gemma dell'Infinito, non può essere solo un check point" afferma McFeely "Deve fare qualcosa, a livello di personaggio. Deve portare avanti la trama ma anche avere poste in gioco e un costo per ogni personaggio, quindi non sarà solo una sorta di 'shopping delle Gemme'. Penso ci siamo riusciti e ragazzi, strapperemo delle emozioni da ognuno che finirà per scontrarsi con lui".