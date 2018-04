Avengers: Infinity War, Tom Holland posta uno scatto inedito dal set

Quando mancano dieci giorni all’arrivo di Avengers: Infinity War nelle sale di tutto il mondo, Tom Holland ha postato sul suo profilo Instagram una nuova immagine.

Questa, scattata durante una pausa dalle riprese del film, mostra l’attore vestito di una tuta per la motion-capture (verosimilmente per realizzare il suo nuovo costume di Spider-Man in digitale) accanto ai personaggi di Star-Lord (interpretato da Chris Pratt) e Nebula (Karen Gillan). L’attore ha anche rilanciato l’hashtag #ThanosDemandsYourSilence, ovvero l’esortazione della crew del film – lanciata dai due registi della pellicola – al pubblico, affinché non venga spoilerato nulla della trama una volta uscito dalla sala.

La foto è anche interessante perché pone degli interrogativi sulla storyline di Nebula: se continuerà nel suo percorso di vendetta contro il Thanos oppure si schiererà dalla sua parte per aiutarlo nella ricerca delle gemme dell’infinito? Non ci resta che correre al cinema per scoprirlo.

Avengers: Infinity War, diretto da Anthony e Joe Russo, approderà nelle sale italiane il 25 aprile 2018 e si appresta a battere ogni record al box-office casalingo, compreso quello del weekend d’esordio, che al momento appartiene a Star Wars: Il Risveglio della Forza di J.J. Abrams.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.