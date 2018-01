Avengers: Infinity War, Tom Holland gioca a golf vestito da Spider-Man!

La star di, ha postato un mini-vdeo Instagram in cui lo si vede giocare a golf , di notte, vestito da "amichevole Spider-Man di quartiere". Date un'occhiata!

Come disse Tony Stark in Captain America: Civil War, il ragnetto è proprio un "bimbo-ragno" e, come tale, si diverte! Eccolo qua giocare a golf vestito da Spidey tra una ripresa e l'altra. Inoltre, Holland, che stava evidentemente lavorando a (Avengers 4?), ha chiesto ai suoi follower di dare un nome a questo video, un titolo, cioè, in riferimento ad una scena piuttosto conosciuta di The Amazing Spider-Man!

La caption infatti recita: "Tra una ripresa e l'altra. Date un nome a questa scena," riferendosi alla parte in cui Peter Parker si ritrova in un inseguimento nel Day Off di Ferris Bueller; in quel frangente Spidey insegue un furgone pieno di cattivi e lo si vede prima correre e saltare attraverso i cortili, e infine un campo da golf, alla ricerca dei bad guys.

Sinossi di Spider-Man: Homecoming:"Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), che ha compiuto il suo sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua nuova identità di supereroe lanciaragnatele in Marvel's Spider-Man: Homecoming. Eccitato dalla sua esperienza negli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con sua Zia May (Marisa Tomei), sotto il vigile occhio del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey Jr). Così cerca di tornare alla sua vecchia routine, distratto dal suo obiettivo di diventare più del semplice amichevole Spider-Man di quartiere, ma quando l'Avvoltoio (Michael Keaton) emerge come nuovo villain, tutto ciò a cui Peter tiene di più verrà minacciato."

Il secondo film Marvel Studios/Sony di Spider-Man, arriverà in sala il 5 luglio 2019. Nel frattempo vedremo l'Uomo Ragno ad aprile, in Avengers: Infinity War.