Avengers: Infinity War, Tom Hiddleston svela che per lui Loki si è riscattato!

L'attore che interpreta Loki nel Marvel Cinematic Universe, Tom Hiddleston, è certo che il suo personaggio si sia definitivamente riscattato in Avengers: Infinity War.

Mentre si trovava all’ACE Comic Con Tom Hiddleston ha detto quanto segue del suo personaggio, quello di Loki, nel corso di Avengers: Infinity War:

"Penso che il primo film lo umanizzi parecchio e credo che renda interessante, in questo modo, anche tutto il resto del suo viaggio. Si pensa sempre di lui che possa tornare indietro, ad un certo punto, e redimersi. E secondo me, lui si è redento in Avengers: Infinity War."

Come certamente molti di voi ricorderanno, Loki in Avengers: Infinity War fa una brutta fine e, almeno stando a ciò che abbiamo visto, quella brutta fine sembra - stavolta - definitiva. Certo, Il Dio dell'Inganno ci ha abituato a morire e a tornare in vita praticamente di continuo, però stavolta ha compiuto un vero atto di generosità e altruismo sacrificandosi e, come spesso accade in queste situazioni, queste sono le morti cinematografiche che non tornano mai indietro

Certo, stiamo parlando del Marvel Cinematic Universe, e "nessuno resta morto alla Marvel tranne Bucky e Zio Ben" (ok, solo zio Ben) quindi mai dire mai. Vedremo. Per adesso, se questo fosse il finale definitivo dell'arco narrativo di Loki, di certo non sarebbe un brutto commiato per il character che, come dice l'attore che lo interpreta, avrebbe semplicemente confermato quello che è sempre stato un po' il sospetto di tutti: lui è fondamentalmente un buono con un grande senso d'ingiustizia dentro all'anima, che non è mai stato completamente in grado di dissipare.

Non sappiamo ancora come i fratelli Anthony e Joe Russo abbiano deciso di portare a termine la storia dei Vendicatori ma il tempo scorre in fretta e per vedere Avengers: Endgame non dobbiamo che attendere il 24 aprile, giorno in cui arriverà il cinefumetto in Italia.