Avengers: Infinity War, Tom Hiddleston parla del primo Avengers e del futuro di Loki

Nel corso di un recente incontro con i fan all'ACE Comic-Con, Tom Hiddleston ha raccontato di essere stato molto intimorito dal personaggio di Loki ai tempi delle riprese del primo Avengers.

Con l'odierno enorme successo dei film del Marvel Cinematic Universe è facile dimenticare che c'è stato un periodo in cui i Marvel Studios erano appena nati e il loro futuro niente affatto garantito, ma questa sensazione di grosso rischio è qualcosa che l'attore di Loki ricorda molto bene.

Durante un panel tenutosi all'ACE Comic Con lo scorso fine settimana, infatti, Hiddleston ha parlato di come l'MCU sia cresciuto e cambiato nel corso degli anni e ha riflettuto sull'eredità del primo film della saga degli Avengers.

"Ricordo di essere stato terrorizzato nel realizzare il primo film degli Avengers perché non era un dato di fatto che avrebbe funzionato", ha detto Hiddleston. "Ha funzionato solo perché noi tutti abbiamo lavorato duramente per farlo funzionare."

Naturalmente, una delle domande ha riguardato il futuro di Loki. "In molti mi hanno detto, 'Ehi, ascolta, abbiamo bisogno di una risposta a questa domanda.Tutte le altre volte che Loki è morto' - e ce ne sono state alcune - stava cercando di pugnalare con la mano destra, mentre con Thanos ha provato a farlo con la mano sinistra.' Sono rimasto sconvolto, questa si che è un'incredibile attenzione ai dettagli!"

L'attore ha specificato che non ha alcun dettaglio riguardante la serie tv annunciata sul suo personaggio (il che vuol dire che probabilmente ne ha tantissimi, tutti chiusi da una postilla che gli vieta assolutamente di parlarne) ma ha voluto riflettere sulla morte "eroica" di Loki, che a suo avviso lo riscatta dai comportamenti negativi avuti in passato. "Quando sono arrivato a girare la scena in Infinity War, ho trovato molto potente il fatto che Loki si definisce figlio di Odino. E' una cosa che dà un senso di chiusura al suo viaggio."