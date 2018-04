Avengers: Infinity War, Thor e i Guardiani a confronto nelle nuove immagini

Grazie all’ultimo numero di Total Film possiamo dare un’ulteriore sguardo a delle nuove immagini ufficiali diche ci mostrano il primo incontro tra alcuni dei personaggi più amati dell’UCM.

Le immagini in questione erano già trapelate sul web, ma adesso possiamo ammirarle nel loro splendore in alta risoluzione. Nella prima possiamo vedere Tony Stak/Iron Man e Bruce Banner fare la conoscenza di Doctor Strange e Wong, nella successiva invece i Guardiani della Galassia si ritroveranno sulla loro navicella nientemeno che il Dio del Tuono in persona, Thor, salvato dalle grinfie di un primo attacco di Thanos. Inoltre, potete visualizzare anche la copertina di Total Film, interamente dedicata all’attesissimo terzo crossover dell’Universo Cinematografico Marvel.

Sempre su queste pagine potete leggere la lettera aperta dei fratelli Russo indirizzata ai fan della Marvel e le considerazioni di Alan Silvestri sulla nuova colonna sonora del film.

L’uscita nelle sale italiane di Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, è prevista per il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.