Avengers: Infinity War, Thor continuerà il suo percorso di trasformazione!

Il cinefumettoha segnato un cambiamento radicale sia nell'aspetto, che nella psiche del Dio Del Tuono e ora Anthony Russo, uno dei registi di Avengers: Infinity War , ha confermato che questo trend continuerà.

Da quando ha fatto la sua prima apparizione nell'MCU, Chris Hemsworth ha cementato il suo ruolo nell'Universo Marvel nei panni del Dio del Tuono e ha sempre giocato un ruolo molto importante nelle avventure dei Vendicatori. Mentre siamo sicuri che ci saranno delle perdite per gli Avengers in uno dei due cinefumetti di chiusura della Fase 3, di certo sappiamo che i Marvel Studios hanno dei piani ben precisi per l'Odinson dopo lo scontro con Thanos, nella Fase 4, cioè.

Dopo Ragnarok, le cose per Thor si metteranno forse pure peggio! Ecco cosa hanno dichiarato i Fratelli Russo sul personaggio:

"Penso che la situazione sia molto simile a quella che si è creata quando abbiamo preso in mano il personaggio di Captain America. Abbiamo fatto il nostro primo film nel momento in cui Cap si ritrovava a doversi ambientare in un'epoca che non era la sua (lui era degli anni '40), e a dover fronteggiare diversi problemi (Il Soldato d'Inverno su tutti), e quindi la situazione in cui ci troviamo adesso è simile, con Thor abbiamo delle possibilità di continuare con la sua trasformazione radicale, quella iniziata in Ragnarok e lui non farà atro che andare avanti, senza guardarsi indietro; inoltre è sempre molto divertente, in qualità di narratori, raccontare la storia di un personaggio."

Questa cosa, del non guardarsi mai indietro, è una svolta interessante per il personaggio di Thor e noi tutti non vediamo l'ora di sapere cosa abbiano pensato i Fratelli Russo per il grande e potente Dio del Tuono e tutto quanto sarà previsto per lui nella Fase 4!

Sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War, arriva in sala il 25 aprile 2018!