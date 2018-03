Avengers: Infinity War, Thanos sulla cover di Empire, Karen Gillan parla della sua Nebula

Avengers: Infinity War è il film più atteso dell'anno, e gli appassionati non vedono l'ora di vedere i Vendicatori e tutti gli altri supereroi dell'Universo Marvel affrontare il temibile Thanos, alla ricerca delle Gemme dell'Infinito.

E proprio al villain della storia, Thanos, interpretato da Josh Brolin, Empire ha dedicato una cover esclusiva per i suoi abbonati (che noi vi mostriamo, in low-res, qui sotto) e realizzata dall'artista Orlando Arocena.

Uno dei ruoli fondamentali di Avengers: Infinity War sarà quello di Nebula, interpretata dall'attrice e modella Karen Gillan, che, in una nuova intervista, parlando del suo personaggio ha affermato che non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere quando firmò per la parte nel 2013: "Non avevo idea di quanto importante sarebbe stato questo personaggio. Ho firmato per il primo Guardiani della Galassia pensando che avrei girato per otto giorni e poi mi avrebbero uccisa. Tre film dopo e con altri tre film in arrivo, penso che sia una cosa folle. La cosa divertente è che, per prepararmi al ruolo, ho letto Infinity Gauntlet in quanto è la storia più importante con Nebula e ora sapere che ne stanno facendo un doppio film è eccitante, anche perché Nebula fa delle cose straordinarie in queste pellicole.".