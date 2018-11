Avengers: Infinity War, Thanos è quasi apparso senza maglietta nel film!

Secondo una recente notizia riportata da Comicbook pare che Thanos, il Titano Pazzo interpretato da Josh Brolin in Avengers: Infinity War, avrebbe potuto mostrarci tutta la sua prorompente fisicità senza maglietta.

Avengers Infinity War è il cinecomic dei Marvel Studios che ha fatto il boom la scorsa primavera, quando è uscito al cinema. Ha guadagnato cifre spaventose in pochissime settimane di programmazione e ha regalato agli spettatori un'avventura epica, anche se non è finito esattamente come alcuni speravano.

Gli Eroi Più Potenti della Terra sono stati sconfitti, nonostante le migliori intenzioni: Thanos, il villain terribile interpretato da Josh Brolin ha compiuto il suo piano ed è riuscito - pagando un prezzo a suo dire altissimo - a dimezzare in un sol colpo l'universo, dando così la possibilità a chi si è salvato di vivere in un ambiente non più privo di risorse. Veramente buono, lei...

Avengers: Infinity War ha dato quindi il via a quella che potremmo definire una sorta di "ricerca di vendetta" e a compierla dovrebbero essere i Vendicatori originali Iron Man, Captain America, Vedova Nera, Hulk, Occhio di Falco e Thor, rimasti ancora in vita dopo lo schiocco di dita del folle Thanos. CI riusciranno? Probabile ma a che prezzo?

Inutile pensarci adesso, forse. Mentre attendiamo l'arrivo del trailer di questo cinefumetto tanto atteso, Avengers 4, ci viene riportato da Comicbook che avremmo potuto vedere una versione di Thanos senza maglietta nel corso di Infinity War. Ce lo mostrano queste concept art che vi mostriamo in calce al news, date un'occhiata e diteci cosa ve ne pare nei commenti, qui sotto.

Avengers 4 arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 3 maggio del prossimo anno, nel 2019.